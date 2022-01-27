В Украине дети составляют 6,2% от всех заболевших Covid-19.

Об этом сообщила руководитель организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко.

— Со времени регистрации на территории Украины первого случая коронавирусной болезни Covid-19 по состоянию на 26.01.2022 года кумулятивно зарегистрировано 3 913 809 подтвержденных случаев, из них 244 499 – среди детского населения, что составляет 6,2%, – рассказала Кошалко.

Она отметила, что эпидемический процесс Covid-19 характеризуется волнообразным подъемом заболеваемости в динамике, в том числе среди детей.

По данным ЦОЗ, в период пандемии зарегистрировано три волны заболеваемости Covid-19, две из них наблюдались в 2021 году. Причем, каждая последующая волна была выше предыдущей, что было обусловлено появлением новых штаммов SARS-CoV-2.

— Интенсивность эпидемического процесса среди детского населения значительно различалась в динамике, — подчеркнула Кошалко. — Так, в 2020 году было суммарно зарегистрировано 51 606 случаев Covid-19, тогда как в 2021 году их число возросло более чем в 3 раза и составило 167 402 случая.

Третья волна эпидемического подъема заболеваемости среди детей была выше, чем предыдущие, и продолжалась с сентября по декабрь 2021 года.

— Эта волна совпадала с ростом заболеваемости среди общего населения и началом нового учебного года. Рост заболеваемости среди детского населения очевидно обусловлен появлением новых штаммов SARS-CoV-2, к которым дети более восприимчивы, и клинические проявления среди них более выражены, — добавила Кошалко.

В настоящее время, по данным Центра общественного здоровья, случаи Covid-19 среди детского населения зарегистрированы во всех регионах страны, ситуация на уровне областей/городов существенно отличается. Наибольшее число случаев было в г. Киеве, что составило 10,0% от всех случаев по стране.

Наибольшее абсолютное число случаев отмечалось в возрастной группе 10-14 лет и на их долю приходилось более трети всех зарегистрированных детей.

Всего за все время пандемии зарегистрировано 62 летальных случая среди детей с Covid-19, при этом летальность составила 0,03%. Самая высокая летальность была среди детей 0-3 лет (0,07%).