Захворюваність знову зростає: скільки в Україні дітей з Covid-19

В Україні діти становлять 6,2% від усіх хворих на Covid-19.

Про це повідомила керівник організації епіднагляду Центру громадського здоров’я Оксана Кошалко.

– З часу реєстрації на території України першого випадку коронавірусної хвороби Covid-19 станом на 26.01.2022 року кумулятивно зареєстровано 3 913 809 підтверджених випадків, із них 244 499 – серед дитячого населення, що становить 6,2%, – розповіла Кошалко.

Вона зазначила, що епідемічний процес Covid-19 характеризується хвилеподібним підйомом захворюваності в динаміці, зокрема й серед дітей.

За даними ЦОЗ, у період пандемії зареєстровано три хвилі захворюваності на Covid-19, дві з них спостерігалися у 2021 році. Причому кожна наступна хвиля була вищою за попередню, що було обумовлено появою нових штамів SARS-CoV-2.

– Інтенсивність епідемічного процесу серед дитячого населення значно різнилася у динаміці, – наголосила Кошалко. – Так, у 2020 році було сумарно зареєстровано 51 606 випадків Covid-19, тоді як у 2021 році їх кількість зросла більш ніж у 3 рази та становила 167 402 випадки.

Третя хвиля епідемічного підйому захворюваності серед дітей була вищою, ніж попередні, і тривала з вересня до грудня 2021 року.

– Ця хвиля збігалася зі зростанням захворюваності серед загального населення та початком нового навчального року. Зростання захворюваності серед дитячого населення, очевидно, обумовлене появою нових штамів SARS-CoV-2, до яких діти більш сприйнятливі, і клінічні прояви серед них більш виражені, – додала Кошалко.

За даними Центру громадського здоров’я, випадки Covid-19 серед дитячого населення зареєстровані у всіх регіонах країни, ситуація на рівні областей/міст значно відрізняється. Найбільше випадків було в м. Києві, що становить 10,0% від усіх випадків по країні.

Найбільше абсолютне число випадків спостерігалося у віковій групі 10-14 років, і на їх частку припадало понад третину всіх зареєстрованих дітей.

Усього за весь час пандемії зареєстровано 62 летальні випадки серед дітей з Covid-19, при цьому летальність становить 0,03%. Найвища летальність серед дітей 0-3 років (0,07%).