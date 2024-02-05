Хирурги из Онкологического центра в Гливице, Польша, подарили новое лицо жительнице Николаевщины, пострадавшей от российского обстрела.

— Два профессора, Адам Мацеевский и Лукаш Краковчик из Онкологического центра в Гливице, восстановили лицо 24-летней Алине Цой, — говорится в сообщении.

Закрыла собой сыновей

Сообщается, что во время российской бомбардировки Алине оторвало часть шеи, языка, вырвало зубы, а также всю челюсть, подбородок и рот. При этом женщина закрывала своим телом двух сыновей.

Сейчас смотрят

Высокая оценка

Работу польских хирургов высоко оценили члены Американского общества реконструктивной микрохирургии. Эта операция признана лучшей реконструктивной операцией 2023 года в мире.

Источник: Новая Польша

Фото: Klinika Nieborowice, Daniel Dmitriew/Forum