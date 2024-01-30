Команда канадских хирургов вместе с коллегами из Ивано-Франковска восстановила изуродованное пулей лицо 29-летнего украинского воина. Об этом в Facebook рассказали в Департаменте здравоохранения Ивано-Франковской ОВА.

Полз к своим два километра

— Евгений пошел добровольцем в ряды ВСУ и воевал на Донецком направлении. Год назад он получил тяжелое пулевое ранение лица при штурме вражеских позиций. Пуля зашла мужчине под глазом, а вышла в ухе, раздробив передние кости черепа и вырвав мышцы под глазом, — говорится в сообщении.

Несмотря на тяжелое состояние, воин прополз почти два километра, чтобы добраться к своим. Только на полпути он понял, как сильно его ранение.

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— Когда прикоснулся к носу, рука прошла сквозь кости черепа, — вспоминает военный.

Операции в Виннице

Потом Евгения ждала операция в Виннице, где его череп заново собрали. В лицо мужчины поставили пять титановых пластинок вместо отсутствующих фрагментов черепа.

Далее последовало еще одно хирургическое вмешательство, потому что одна из пластин не прижилась. Из-за сильного дефекта кожи лицо долго не заживало, даже через полгода осталась дыра под глазом, из которой шел гной, а слезный канал сместился к носу.

Международная миссия хирургов

Вернуть лицу прежний вид, восстановить утраченные функции глаза и наконец-то залечить дефекты кожи взялась команда реконструктивных хирургов из Канады, США и Украины во время международной миссии Face the future Ukraine.

Медики удалили пластину под глазом, которая давала воспаление, восстановили физиологическое положение слезного канала и пересадили кожу под глаз.

После операции прошло уже три месяца, все раны на лице Евгения полностью зажили.

Помогли еще 30 украинцам

Кроме Евгения во время миссий команда специалистов вернула физическое здоровье и эстетическую красоту еще 30 военным и гражданским, чьи лица искалечила война.

Для того, чтобы провести уникальные операции, Украину посетила команда из 15 мировых специалистов. Все реконструктивные операции были бесплатными для пациентов.

Источник: Департамент здравоохранения ОВА