Команда канадських хірургів разом із колегами з Івано-Франківська відновила понівечене кулею обличчя 29-річного українського воїна. Про це у Facebook розповіли в Департаменті охорони здоров’я Івано-Франківської ОВА.

Повз до своїх два кілометри

– Євген пішов добровольцем до лав ЗСУ і воював на Донецькому напрямку. Рік тому він отримав важке кульове поранення обличчя під час штурму ворожих позицій. Куля зайшла чоловікові під оком, а вийшла у вусі, розтрощивши передні кістки черепа та вирвавши м’язи під оком, – ідеться в повідомленні.

Незважаючи на важкий стан, воїн проповз майже два кілометри, щоб дістатися до своїх. Лише на півдорозі він зрозумів, наскільки сильним є його поранення.

Зараз дивляться

– Коли доторкнувся до носа, рука пройшла крізь кістки черепа, – згадує військовий.

Операції у Вінниці

Потім на Євгена чекала операція у Вінниці, де його череп заново зібрали. В обличчя чоловіка поставили п’ять титанових пластинок замість відсутніх фрагментів черепа.

Далі було ще одне хірургічне втручання, тому що одна з пластин не прижилася. Через сильний дефект шкіри обличчя довго не гоїлося, навіть через пів року залишилася діра під оком, з якої йшов гній, а слізний канал змістився до носа.

Міжнародна місія хірургів

Повернути обличчю колишній вигляд, відновити втрачені функції ока і нарешті залікувати дефекти шкіри взялася команда реконструктивних хірургів із Канади, США та України під час міжнародної місії Face the future Ukraine.

Медики видалили пластину під оком, яка давала запалення, відновили фізіологічне положення слізного каналу та пересадили шкіру під око.

Після операції минуло вже три місяці, усі рани на обличчі Євгена повністю загоїлися.

Допомогли ще 30 українцям

Крім Євгена під час місій команда фахівців повернула фізичне здоров’я та естетичну красу ще 30 військовим і цивільним, чиї обличчя скалічила війна.

Для того, щоб провести унікальні операції, до України завітала команда з 15 світових фахівців. Усі реконструктивні операції були безкоштовними для пацієнтів.

Джерело: Департамент охорони здоров’я ОВА