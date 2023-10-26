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Повернути обличчя і віру в себе: зарубіжні пластичні хірурги безоплатно прооперували важких поранених

26 Жовтня 2023, 12:55
Валентина Андрейко журналістка
пластична операція

Команда з 15 канадських та американських реконструктивних хірургів, яка називає себе Face the Future Ukraine, провела понад 30 пластичних операцій, яких потребували і воїни, і цивільні, що отримали тяжкі мінно-вибухові поранення обличчя та шиї, пошкодження орбіти ока, ушкодження носу та щелепи.

Місія, до якої входили реконструктивні хірурги, окулопласти, пластичні хірурги, оториноларингологи, хірурги-онкологи, анестезіологи та медичні сестри, вже вдруге приїхала до Івано-Франківська.

До них доєдналися й українські спеціалісти з Івано-Франківська, Києва та Запоріжжя.

Зараз дивляться

У МОЗ зазначили, що команда Face the Future побувала у багатьох країнах у різних куточках світу. Проте зарубіжні медики кажуть, що саме в Україні вони стикнулися з найтяжчими комбінованими випадками, яких не бачили за весь період роботи організації.

За словами голови Української асоціації ендоскопічної хірургії голови та шиї Наталії Комашко, українські медики, як і перший раз, ретельно готувалися до приїзду знаної у світі команди  фахівців.

Упродовж п’яти місяців проводили консультації, розробляли плани операцій, підбирали найважчих пацієнтів.

– Для декого біоінженери готували індивідуальні пластини, надруковані на 3D-принтері, щоб відновити цілісність зруйнованих під час поранення кісток,— розповідає Наталія Комашко.

Загалом за два своїх візити команда фахівців повернула обличчя і віру в себе понад 60 українцям.

Усі реконструктивні операції в рамках міжнародної місії були безоплатними для пацієнтів.

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Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
медична допомога Пластична операція Хірург
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