В Одесской области из-за внезапной смерти 5-летнего ребенка приостановили работу детсада.

Об этом сообщили на сайте Ренийского городского совета. Ситуация произошла в семье, проживающей в селе Долинское. Ребенок посещал ясли-садик Ромашка.

22 октября девочка пошла в детсад. На выходных ребенку стало резко плохо, родители не успели обратиться к медикам. В центральной районной больнице сообщили, что ребенок умер в карете скорой помощи.

По словам пресс-секретаря полиции Любови Гордиевской, мать ребенка также в тяжелом состоянии, вероятно, с отравлением.

В протоколе местной комиссии по ТЭБ и ЧС, заседание которой состоялось 25 октября, указано, что в связи со смертью 5-летней девочки от неустановленного пока респираторного заболевания, садик должны закрыть до особого распоряжения. Администрации поручили организовать дистанционную работу учебного заведения. Врачи подтвердили у ребенка респираторное заболевание неизвестного происхождения.

Недавно в Украине официально подтвердили случай полиомиелита у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области. С парезом ног его госпитализировали в областную детскую больницу.

Сейчас ребенок находится дома. Врачи не дают никаких прогнозов относительно того, сможет ли он ходить.

Источник: Ренийский городской совет, Суспільне