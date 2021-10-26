В Одеській області через раптову смерть 5-річної дитини призупинили роботу дитсадка.

Про це повідомили на сайті Ренійської міської ради. Надзвичайна подія сталася у родині, яка проживає в селі Долинське. Дитина відвідувала ясла-садок Ромашка.

22 жовтня дівчинка пішла до дитсадка. У вихідні дитині стало різко погано, батьки не встигли звернутися до медиків. У центральній районній лікарні повідомили, що дитина померла у кареті швидкої допомоги.

За словами речниці поліції Любові Гордієвської, мати дитини також у тяжкому стані, ймовірно, з отруєнням.

У протоколі місцевої комісії з ТЕБ і НС, засідання якої відбулося 25 жовтня, вказано, що у зв’язку зі смертю 5-річної дівчинки від невстановленого поки що респіраторного захворювання, садок мають закрити до особливого розпорядження. Адміністрації доручили організувати дистанційну роботу навчального закладу. Лікарі підтвердили у дитини респіраторне захворювання невідомого походження.

Нещодавно в Україні офіційно підтвердили випадок поліомієліту у півторарічної дитини з Рівненської області. З парезом ніг її госпіталізували до обласної дитячої лікарні.

Нині дитина перебуває вдома. Лікарі не дають жодних прогнозів щодо того, чи зможе вона ходити.

Джерело: Ренійська міська рада, Суспільне