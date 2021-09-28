На закупку вакцин от коронавируса Министерство здравоохранения Украины в течение следующих трех лет может потратить из госбюджета 7,8 млрд грн.

Об этом пишут представители экспертной организации StateWatch, которые провели анализ бюджетного запроса по программе иммунизации населения Украины на 2022-2024 годы.

Согласно информации, профильное ведомство предлагает тратить 2,6 млрд грн ежегодно в течение 2022-2024 годов в пределах общего фонда государственного бюджета.

На эти средства в течение трех лет планируют закупить закупить 26,4 млн доз вакцины от коронавируса.

Также специалисты определили, что в планах — делать прививки ежегодно 4,4 млн гражданам двумя дозами, что примерно составляет 13% от 34 млн человек — общего количества взрослого населения страны.

StateWatch предлагает профильному ведомству и правительству пересмотреть коммуникационную кампанию по популяризации вакцинации от коронавируса среди украинцев, по возможности адаптировать ее под разные слои населения, а также более активно бороться с распространением фейковой информации в сети об иммунизации.

Источник: StateWatch