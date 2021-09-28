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Закупівля вакцин та щеплення: експерти проаналізували плани МОЗ на три роки

28 Вересня 2021, 13:05 Людмила Грубнік
вакцины
Джерело: Depositphotos

На закупівлю вакцин від коронавірусу Міністерство охорони здоров’я України протягом наступних трьох років може витратити з держбюджету 7,8 млрд грн.

Про це пишуть представники експертної організації StateWatch, які провели аналіз бюджетного запиту за програмою імунізації населення України на 2022-2024 роки.

Згідно з інформацією, профільне відомство пропонує витрачати 2,6 млрд грн щорічно протягом 2022-2024 років у межах загального фонду державного бюджету.

На ці кошти протягом трьох років планують закупити 26,4 млн доз вакцини від коронавірусу.

Також фахівці визначили, що у планах – робити щеплення щорічно 4,4 млн громадянам двома дозами, що приблизно становить 13% від 34 млн осіб – загальної кількості дорослого населення країни.

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StateWatch пропонує профільному відомству та уряду переглянути комунікаційну кампанію щодо популяризації вакцинації від коронавірусу серед українців, за можливості адаптувати її під різні верстви населення, а також більш активно боротися з поширенням фейкової інформації у мережі про імунізацію.

Джерело: StateWatch

Теги
Вакцинація , Вакцини , держбюджет , Коронавірус Covid-19
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