Некоторые лекарства, обычно используемые при кашле и гриппе, изымаются из британских аптек из-за очень редкого риска анафилаксии. Реакция, также известная как анафилактический шок, серьезна и потенциально опасна для жизни.

Все продукты, содержащие противокашлевое средство фолкодин, отзываются. Представитель Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинской продукции (MHRA) назвал этот шаг мерой пресечения.

Но какими препаратами лечиться теперь?

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Глава Королевского фармацевтического общества в Англии Торран Говинд считает, что во время простуды или гриппа теперь можно применять парацетамол или ибупрофен.

– Это лишь поможет справиться с симптомами, поскольку у большинства людей кашель и простуда исчезают сами по себе через неделю-две, – добавляет фармацевт. – Но если кашель длится три недели, следует обратиться к своему врачу.

Майк Хьюитсон, фармацевт из Сомерсета, сказал, что людям с простудой или гриппом нужно пить много воды, чтобы оставаться гидратированным. Это позволяет крови свободнее циркулировать по телу, позволяя лейкоцитам, борющимся с гриппом и простудой, лучше бороться с вирусами.

Некоторые исследования также показывают, что витамин С может помочь быстрее избавиться от простуды, но доказательства все еще достаточно неубедительны.

– Мы также советуем людям, имеющим кашель, пить чай с лимоном и медом – мед особенно успокаивающе действует на кашель, – говорит фармацевт Лейла Ханнбек.

Но если кашель сухой, непродуктивный, существуют продукты, содержащие вещество декстрометорфан. При кашле у ребенка она посоветовала глицериновый сироп.

Между тем NHS рекомендует несколько способов быстрее избавиться от простуды:

Много отдыхайте и спите.

Если у вас болит горло, полощите горло соленой водой (этот вариант не подходит для детей).

Оставайтесь дома и избегайте контактов с другими людьми, особенно если у вас высокая температура.

Посоветуйтесь с фармацевтом о лучшем лекарстве от кашля и простуды.

Что делать, если некоторые из запрещенных лекарств все еще есть дома?

— Лучшее, что можно сделать с этим лекарством, — вернуть их в местную аптеку для безопасной утилизации, — говорит Торран.

Она добавляет, что когда у вас запланирована операция, и вы считаете, что за последние 12 месяцев принимали один из препаратов, вам следует сообщить об этом своему анестезиологу.

Симптомы анафилактического шока:

головокружение,

затрудненное дыхание,

хрипы,

учащенное сердцебиение

липкая кожа.

Профилактика лучше, чем лечение

Медики подчеркнули, что профилактика лучше, чем лечение, и существует много эффективных способов снизить ваши шансы заболеть.

– Несколько снижает вероятность простудиться прием диетической добавки из эхинацеи, – считает фармацевт Садик Аль-Хассан.

Между тем Майк Хьюитсон предложил пройти прививку от гриппа в преддверии сезона инфекции – с октября по январь.

Он добавил, что это можно сделать в аптеке, если у вас нет права на бесплатную вакцинацию NHS.