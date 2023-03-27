Деякі ліки, які зазвичай використовуються при кашлі та грипі, вилучаються з британського ринку через дуже рідкісний ризик анафілаксії. Реакція, також відома як анафілактичний шок, є серйозною та потенційно небезпечною для життя.

Усі продукти, що містять протикашльовий засіб фолкодін, відкликаються. Речник Агентства з регулювання лікарських засобів і медичної продукції (MHRA) назвав цей крок запобіжним заходом.

Але якими препаратами лікувати ангіну тепер?

Зараз дивляться

Голова Королівського фармацевтичного товариства в Англії Торран Говінд, вважає, що під час застуди чи грипу тепер можна застосовувати парацетамол чи ібупрофен.

– Це лише допоможе впоратися з симптомами, оскільки у більшості людей кашель і застуда зникають самі по собі через тиждень-два, – додає фармацевт. – Але якщо кашель триває три тижні, слід звернутися до свого лікаря.

Майк Хьюїтсон, фармацевт із Сомерсета, сказав, що людям із застудою чи грипом слід пити багато води, щоб залишатися гідратованим. Це дозволяє крові вільніше циркулювати по тілу, дозволяючи лейкоцитам, які борються з грипом і застудою, краще боротися з вірусами.

Деякі дослідження також показують, що вітамін С може допомогти швидше позбутися від застуди, але докази все ще є досить непереконливими.

– Ми також радимо людям, які мають кашель, пити чай з лимоном і медом — мед особливо заспокійливо діє на кашель, – говорить фармацевт Лейла Ханнбек.

Але кашель сухий, непродуктивний, є продукти, що містять речовину декстрометорфан. При кашлі у дитини вона порадила гліцериновий сироп.

Тим часом NHS рекомендує кілька способів швидше позбутися застуди:

Багато відпочивайте і спите.

Якщо у вас болить горло, полощіть горло солоною водою (цей варіант не підходить для дітей).

Залишайтеся вдома та уникайте контактів з іншими людьми – особливо якщо у вас висока температура.

Порадьтеся з фармацевтом про найкращі ліки від кашлю та застуди.

Що робити, якщо деякі з заборонених ліків все ще є вдома?

– Найкраще, що можна зробити з цими ліками, — повернути їх у місцеву аптеку для безпечної утилізації, — каже Торран.

Вона додає, що коли у вас запланована операція, і ви вважаєте, що протягом останніх 12 місяців ви приймали один із препаратів, вам слід повідомити про це свого анестезіолога.

Симптоми анафілактичного шоку:

запаморочення,

утруднене дихання,

хрипи,

прискорене серцебиття

липка шкіра.

Профілактика краще, ніж лікування

Медики підкреслили, що профілактика краще, ніж лікування, і існує багато ефективних способів знизити ваші шанси захворіти.

– Трохи знижує ймовірність застудитися прийом дієтичної добавки з ехінацеї, – вважає фармацевт Садік Аль-Хассан.

Тим часом Майк Хьюїтсон запропонував пройти щеплення від грипу напередодні сезону інфекції – з жовтня по січень.

Він додав, що це можна зробити в аптеці, якщо ви не маєте права на безкоштовну вакцинацію NHS.