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Засунула руку в электроизмельчитель. Во Львове экстренно оперировали девочку

3 ноября 2021, 18:09 Людмила Грубнік
перша допомога

Во Львовской области 4-летняя девочка травмировала правую руку, из-за чего ребенку понадобилась экстренная госпитализация и помощь медиков.

По информации специалистов КНП 8-я городская клиническая больница Львова, инцидент произошел в Турковском районе.

Девочка засунула руку в электроизмельчитель и повредила пальцы.

Ребенку понадобилась аэромедицинская эвакуация, его оперативно доставили в операционную больницу, где хирурги более четырех часов пытались спасти травмированные пальцы. Специалистам это удалось – кровоснабжение восстановили, сейчас раны заживают.

Однако пострадавшей еще предстоит долгий и тяжелый реабилитационный период.

Родителей призывают пристальнее следить за своими детьми, чтобы не допустить возможность таких травм.

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Если же несчастный случай все же произошел, важно не заниматься самолечением, не пытаться самостоятельно помочь ребенку, а сразу вызвать скорую.

При таких травмах важна каждая секунда, которая решит — останется ребенок калекой или ему смогут помочь.

Источник: КНП 8-я городская клиническая больница г. Львова

Фото: КНП 8-я городская клиническая больница г. Львова

Теги
Лікарні , Львівська область , медична допомога , Травма
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