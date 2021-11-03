Во Львовской области 4-летняя девочка травмировала правую руку, из-за чего ребенку понадобилась экстренная госпитализация и помощь медиков.

По информации специалистов КНП 8-я городская клиническая больница Львова, инцидент произошел в Турковском районе.

Девочка засунула руку в электроизмельчитель и повредила пальцы.

Ребенку понадобилась аэромедицинская эвакуация, его оперативно доставили в операционную больницу, где хирурги более четырех часов пытались спасти травмированные пальцы. Специалистам это удалось – кровоснабжение восстановили, сейчас раны заживают.

Однако пострадавшей еще предстоит долгий и тяжелый реабилитационный период.

Родителей призывают пристальнее следить за своими детьми, чтобы не допустить возможность таких травм.

Если же несчастный случай все же произошел, важно не заниматься самолечением, не пытаться самостоятельно помочь ребенку, а сразу вызвать скорую.

При таких травмах важна каждая секунда, которая решит — останется ребенок калекой или ему смогут помочь.

Источник: КНП 8-я городская клиническая больница г. Львова

Фото: КНП 8-я городская клиническая больница г. Львова