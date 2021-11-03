У Львівській області 4-річна дівчинка травмувала праву руку, через що дитині знадобилася екстрена госпіталізація та допомога медиків.

За інформацією фахівців КНП 8-а міська клінічна лікарня Львова, інцидент відбувся у Турківському районі.

Дівчинка засунула руку до електросічкарні та пошкодила пальці.

Дитині знадобилася аеромедична евакуація, її оперативно доправили до операційної лікарні, де хірурги понад чотири години намагалися врятуватиїї травмовані пальці. Фахівцям це вдалося – кровопостачання відновили, нині рани загоюються.

Проте потерпілу ще чекає довгий та важкий реабілітаційний період.

Батьків закликають пильніше стежити за своїми дітьми, щоб не допустити таких травмувань.

Якщо ж нещайний випадок все ж трапився, важливо не займатися самолікуванням, не намагатися самостійно допомогти дитині, а одразу викликати швидку.

Під час таких травмувань важливою є кожна секунда, яка вирішить – залишиться дитина калікою чи їй зможуть допомогти.

Джерело: КНП 8-а міська клінічна лікарня м. Львова

Фото: КНП 8-а міська клінічна лікарня м. Львова