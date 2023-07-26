Харьковская облпрокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 37-летней фельдшера из с. Веселого Изюмского района, подозреваемой в коллаборационной деятельности.

Эта история всколыхнула общество и вызвала неслыханный резонанс сразу после освобождения Изюма и окрестных сел.

Тогда и стало известно о фельдшере из села Веселое Изюмского района. Имея пророссийские взгляды и активно поддерживая действия государства-агрессора, женщина встречала врагов с распростертыми объятиями.

Она добровольно предоставила помещение амбулатории, где работала в мирное время, для размещения российских военнослужащих.

Чтобы оккупанты чувствовали себя комфортно, женщина организовала для них питание и бесплатно предоставляла им необходимые лекарственные средства.

При этом местным жителям коллаборантка в оказании медицинской помощи отказывала, а лекарства из амбулатории, предлагала покупать у нее.

Также фельдшер зарабатывала себе привилегированное отношение оккупантов, сообщая им информацию о проукраински настроенных жителях.

Захватчики снисходительно приняли помощь коллаборантки и даже позволили ей организовать в помещении амбулатории магазин, в котором она, кроме лекарств, также продавала продукты питания и алкогольные напитки.

Обвиняемая в коллаборационистской деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины) сейчас находится под стражей. Ее будут судить в Балаклейском районном суде Харьковской области.

Источник и фото: Харківська обласна прокуратура