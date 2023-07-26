Харківська облпрокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 37-річної фельдшерки із с. Веселого Ізюмського району, підозрюваної в колабораційній діяльності.

Ця історія сколихнула суспільство і викликала нечуваний резонанс одразу після звільнення Ізюму і навколишніх сіл.

Тоді і стало відомо про фельдшерку із села Веселе Ізюмського району. Маючи проросійські погляди та активно підтримуючи дії держави-агресорки, жінка зустрічала ворогів з розпростертими обіймами.

Вона добровільно надала приміщення амбулаторії, де працювала у мирний час, для розміщення російських військовослужбовців.

Аби окупанти почували себе комфортно, жінка організувала для них харчування і безкоштовно надавала їм необхідні лікарські засоби.

При цьому місцевим мешканцям колаборантка у наданні медичної допомоги відмовляла, а ліки з амбулаторії, пропонувала купувати у неї.

Також фельдшерка заробляла собі привілейоване ставлення окупантів, повідомляючи їм інформацію про проукраїнськи налаштованих мешканців.

Загарбники поблажливо прийняли допомогу колаборантки і навіть дозволили їй організувати в приміщенні амбулаторії магазин, у якому вона, крім ліків, також продавала продукти харчування та алкогольні напої.

Обвинувачена в колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України) зараз перебуває під вартою. Її судитимуть у Балаклійському районному суді Харківської області.

Джерело і фото: Харківська обласна прокуратура