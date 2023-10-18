На Буковине умерла 10-летняя девочка. Прямо в карете скорой помощи. Медики, которых вызвала мать, не успели довезти ребенка до детской больницы.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что девочка умерла от тяжелой формы вирусной пневмонии.

Как же так случилось, что ни родители, ни врачи вовремя не обнаружили угрозу? Журналисты Zaxid.Net провели собственное расследование. Опросили соседей семьи, врачей, местные власти.

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Семья проживала в селе Перебиковцы Клишковецкой общины.

— Девочка несколько дней не посещала школу, потому что была температура, и она покашливала, — сообщила журналистам специалист сельского совета Наталья Коменда.

А соседи рассказали, что в те дни, когда ребенок не ходил в школу, ее видели во дворе, гуляла возле дома. Все были потрясены, когда узнали, что в понедельник ребенок умер.

Семья многодетная — всего шестеро детей. Однако старшая дочь уже совершеннолетняя и имеет свою семью.

В полиции Буковины сообщили, что многодетная семья стоит на учете в службе по делам детей и считается неблагополучной.

В то же время в сельском совете объяснили, что никто из родителей не злоупотребляет алкоголем, не имеет других вредных привычек: просто семья попала в сложные жизненные обстоятельства, живет в небольшом старом доме вместе с бабушкой и дедушкой и является малообеспеченной.

После смерти девочки других детей отправили на обследование в медучреждение, чтобы выяснить, не больны ли они также.

Сейчас все вернулись домой. Здоровые.

Источник: Zaxid.Net