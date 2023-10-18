На Буковині померла 10-річна дівчинка. Прямо в кареті швидкої допомоги. Медики, яких викликала мати, не встигли довезти дитину до дитячої лікарні.

Судово-медична експертиза встановила, що дівчинка померла від важкої форми вірусної пневмонії.

Як же так трапилося, що ні батьки, ні лікарі, вчасно не виявили загрозу? Журналісти Zaxid.Net провели власне розслідування. Опитали сусідів сім’ї, лікарів, місцеву владу.

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Родина проживала в селі Перебиківці Клішковецької громади.

– Дівчина кілька днів не відвідувала школу, бо мала температуру і покашлювала, – повідомилала журналістам спеціалістка сільської ради Наталія Коменда.

А сусіди розказали, що в ті дні, коли дитина не ходила в школу, її бачили на подвір’ї, гуляла біля хати. Усі були приголомшені, коли дізналися, що в понеділок дівчинка померла.

Сім’я багатодітна – загалом шестеро дітей. Однак найстарша дочка вже повнолітня і має свою родину.

У поліції Буковини повідомили, що багатодітна сім’я стоїть на обліку в службі у справах дітей та вважається неблагополучною.

Водночас у сільській раді пояснили, що ніхто з батьків не зловживає алкоголем, не має і будь-яких інших шкідливих звичок: просто сім’я потрапила в складні життєві обставини, живе в невеличкій старій хаті разом з бабусею і дідусем та є малозабезпеченою.

Після смерті дівчинки інших дітей відправили на обстеження до медзакладу, щоб з’ясувати, чи вони, бува, також не хворі.

Наразі усі повернулися додому. Здорові.

Джерело: Zaxid.Net