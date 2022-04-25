Вчера, 24 апреля, официальный Пекин заявил о 39 случаях смерти от Covid-19 за сутки. Это самый высокий ежедневный показатель количества жертв коронавирусной инфекции в городе. Недели жесткой блокировки мегаполиса не дают желаемого результата. Эксперты делают мрачные прогнозы.

Как известно, вторая по величине экономика мира изо всех сил пытается подавить самую сильную вспышку за два года с помощью жесткой изоляции и массовых тестов в рамках строгой политики нулевого Covid-19. Это наносит тяжелый урон бизнесу и общественным настроениям.

С начала месяца деловой центр Шанхая был почти полностью заблокирован, что привело к разрыву цепочек поставок. Многие жители были вынуждены оставаться дома на неопределенный срок.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, в воскресенье было зарегистрировано еще 39 смертей, в результате чего общее число погибших достигло 87, в то время как в стране зарегистрировано почти 22 тыс. новых случаев заражения вирусом.

25-миллионный город изо всех сил пытается обеспечить свежими продуктами тех, кто находится дома, в то время как пациенты сообщают о проблемах с доступом к обычной медицинской помощи.

Чиновники здравоохранения предупредили об особых рисках Covid-19 для пожилого и в основном непривитого населения страны, заявив, что средний возраст погибших во время вспышки в Шанхае составил 81 год.

Пятеро умерших были вакцинированы, хотя власти заявили, что смертельные случаи были связаны с людьми, у которых были серьезные сопутствующие заболевания и они находились в критическом состоянии.

Все чаще высказываются сомнения по поводу эффективности отечественных китайских вакцин. Но Пекин пока не принял решения об импорте препаратов иностранного производства.

Между тем в воскресенье в Пекине было зарегистрировано еще 22 случая заражения, при этом столица заблокировала один жилой комплекс в центре города, поскольку официальные лица предупредили, что ситуация “мрачная и сложная”.