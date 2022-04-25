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Жорстка блокада мегаполісу не допомагає: у Шанхаї зростає кількість смертей від Covid-19

25 Квітня 2022, 09:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Вчора, 24 квітня, офіційний Пекін заявив про 39 випадків смерті від Covid-19 за добу. Це найвищий щоденний показник кількості жертв коронавірусної інфекції в місті. Тижні жорсткого блокування мегаполісу не дають бажаного результату. Експерти роблять похмурі прогнози.

Як відомо, друга за величиною економіка світу намагається придушити найсильніший за два роки спалах за допомогою жорсткої ізоляції і масових тестів у рамках суворої політики нульового Covid-19. Це завдає неабиякої шкоди бізнесу і суспільним настроям.

Із початку місяця діловий центр Шанхаю був майже повністю заблокований, що призвело до розриву ланцюжків поставок. Багато жителів були змушені залишатися вдома на невизначений термін.

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За даними Національної комісії охорони здоров’я, в неділю було зареєстровано ще 39 смертей, внаслідок чого загальна кількість загиблих досягла 87, тоді як у країні зареєстровано майже 22 тис. нових випадків зараження вірусом.

25-мільйонне місто намагається забезпечити свіжими продуктами тих, хто перебуває вдома, в той час як пацієнти повідомляють про проблеми з доступом до звичайної медичної допомоги.

Чиновники охорони здоров’я попередили про особливі ризики Covid-19 для людей літнього віку та в основному нещепленого населення країни, заявивши, що середній вік загиблих під час спалаху в Шанхаї становив 81 рік.

П’ятеро померлих були вакциновані, хоча влада заявила, що смертельні випадки були пов’язані з людьми, у яких були серйозні супутні захворювання і вони перебували в критичному стані.

Дедалі частіше висловлюються сумніви з приводу ефективності вітчизняних китайських вакцин. Але Пекін поки не ухвалив рішення про імпорт препаратів іноземного виробництва.

Тим часом в неділю в Пекіні було зареєстровано ще 22 випадки зараження, при цьому столиця заблокувала один житловий комплекс у центрі міста, оскільки офіційні особи попередили, що ситуація “похмура і складна”.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Вакцинація, Коронавірус Covid-19, Смерть, Шанхай
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