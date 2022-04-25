Вчора, 24 квітня, офіційний Пекін заявив про 39 випадків смерті від Covid-19 за добу. Це найвищий щоденний показник кількості жертв коронавірусної інфекції в місті. Тижні жорсткого блокування мегаполісу не дають бажаного результату. Експерти роблять похмурі прогнози.

Як відомо, друга за величиною економіка світу намагається придушити найсильніший за два роки спалах за допомогою жорсткої ізоляції і масових тестів у рамках суворої політики нульового Covid-19. Це завдає неабиякої шкоди бізнесу і суспільним настроям.

Із початку місяця діловий центр Шанхаю був майже повністю заблокований, що призвело до розриву ланцюжків поставок. Багато жителів були змушені залишатися вдома на невизначений термін.

За даними Національної комісії охорони здоров’я, в неділю було зареєстровано ще 39 смертей, внаслідок чого загальна кількість загиблих досягла 87, тоді як у країні зареєстровано майже 22 тис. нових випадків зараження вірусом.

25-мільйонне місто намагається забезпечити свіжими продуктами тих, хто перебуває вдома, в той час як пацієнти повідомляють про проблеми з доступом до звичайної медичної допомоги.

Чиновники охорони здоров’я попередили про особливі ризики Covid-19 для людей літнього віку та в основному нещепленого населення країни, заявивши, що середній вік загиблих під час спалаху в Шанхаї становив 81 рік.

П’ятеро померлих були вакциновані, хоча влада заявила, що смертельні випадки були пов’язані з людьми, у яких були серйозні супутні захворювання і вони перебували в критичному стані.

Дедалі частіше висловлюються сумніви з приводу ефективності вітчизняних китайських вакцин. Але Пекін поки не ухвалив рішення про імпорт препаратів іноземного виробництва.

Тим часом в неділю в Пекіні було зареєстровано ще 22 випадки зараження, при цьому столиця заблокувала один житловий комплекс у центрі міста, оскільки офіційні особи попередили, що ситуація “похмура і складна”.