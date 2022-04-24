Британские врачи задокументировали самую продолжительную за всю историю инфекцию Covid-19. У пациента уровень вируса сохранялся более 16 месяцев, или 505 дней.

Сообщается, что у этого больного были другие сопутствующие заболевания, поэтому иммунная система была крайне ослаблена. Пациент так и не преодолел вирус и умер в больнице в 2021 году.

По словам лондонских медиков, подобные стойкие инфекции все еще редки. В то время, как подавляющее большинство людей естественным образом избавляются от вируса. Однако хронические инфекции нуждаются в изучении, чтобы лучше понять Covid-19 и связанные с ним риски.

Известно, что пациент впервые заразился Covid-19 в начале 2020 года. У него были симптомы, и инфекция была подтверждена с помощью ПЦР-теста. В течение следующих 72 недель он попадал в больницу около 50 раз с положительным результатом на Covid-19.

Врачи из Королевского колледжа Лондона говорят, что подробный лабораторный анализ показал, что это была одна и та же постоянная инфекция, а не повторяющиеся приступы.

Больной не мог избавиться от инфекции даже после введения противовирусных препаратов.

Этот случай отличается от длительного Covid-19, когда симптомы сохраняются после того, как инфекция прошла.

Один из медиков, который представит результаты на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, отметил что тесты мазка из горла каждый раз были положительными. У пациента никогда не было отрицательного теста.