Британські лікарі задокументували найтривалішу за всю історію інфекцію Covid-19. У пацієнта рівень вірусу зберігався більше 16 місяців, або 505 днів.

Повідомляється, що у цього хворого були інші супутні захворювання, тому імунна система була вкрай ослаблена. Пацієнт так і не подолав вірус і помер у лікарні в 2021 році.

За словами лондонських медиків, подібні стійкі інфекції все ще рідкісні. У той час, як переважна більшість людей природним чином позбавляються від вірусу. Проте хронічні інфекції потребують вивчення, щоб краще зрозуміти Covid-19 та пов’язані з ним ризики.

Відомо, що пацієнт вперше заразився на Covid-19 на початку 2020 року. У нього були симптоми, і інфекція була підтверджена за допомогою ПЛР-тесту. Протягом наступних 72 тижнів він потрапив до лікарні близько 50 разів з позитивним результатом на Covid-19.

Лікарі з Королівського коледжу Лондона кажуть, що детальний лабораторний аналіз показав, що це була одна і та сама постійна інфекція, а не повторювані напади.

Хворий не міг позбутися від інфекції навіть після введення противірусних препаратів.

Цей випадок відрізняється від тривалого Covid-19, коли симптоми зберігаються після того, як інфекція пройшла.

Один з медиків, який представить результати на Європейському конгресі клінічної мікробіології та інфекційних захворювань, зазначив що тести мазка з горла кожного разу були позитивними. У пацієнта ніколи не було негативного тесту.