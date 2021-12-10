В Дании усиливаются карантинные ограничения из-за эпидемии Covid-19 и нового штамма Омикрон. Будут закрыты школы, а бары и рестораны сократят свою работу до полуночи.

Правительство страны заявило, что хотя Дания лидирует в Европе по показателям вакцинации от коронавируса, но прививка не гарантирует защиты от заражения. Здесь уже зафиксировано несколько сотен случаев заражения штаммом Омикрон.

— Это может означать больше заражений, больше больных и больше госпитализаций. Есть значительный риск, что этот новый вариант приведет к критической нагрузке медицинской системы, поэтому необходимы дополнительные меры, — подчеркнула премьер-министр Мэтте Фредериксен.

С пятницы 10 декабря запрещается работа танцплощадок и клубов, концертных площадок и других заведений с более чем 50 зрителями. Рестораны и бары сокращают свою работу до полуночи, продажа алкоголя после этого времени также запрещается. В заведениях можно находиться только в маске.

15 декабря закрываются начальные школы, до Рождества школьники будут учиться онлайн. Премьер, извиняясь, сказала, что понимает масштабы неудобства для семей, но количество случаев инфицирования среди детей и молодежи возросло. Предполагается, что школьники вернутся в классы 5 января.

Правительство призвало работодателей по возможности перевести работников на дистанционную работу и отказаться от рождественских корпоративов.

Ограничения будут действовать до 6 января.

Наряду с введением более жестких ограничений в Дании хотят с середины января 2022 сократить действие Covid-сертификата с одного года до семи месяцев.

— Это значит, что Covid-сертификат будет действовать семь месяцев после последней вакцинации, а не год, как это было до сих пор, — объяснил министр здравоохранения Магнус Хойнике.

Это объясняют тем, что иммунитет, полученный после прививки, постепенно снижается.

Однако есть исключение. Правило пока не будет распространяться на детей в возрасте 15-17 лет, потому что для них еще не предусмотрена программа ревакцинации.

Источник: DR