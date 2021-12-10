У Данії посилюються карантинні обмеження через епідемію Covid-19 та новий штам Омікрон. Будуть закриті школи, а бари та ресторани скоротять свою роботу до півночі.

Уряд країни заявив, що хоч Данія лідирує в Європі за показниками вакцинації від коронавірусу, але щеплення не гарантує захисту від зараження. Тут уже зафіксовано кілька сотень випадків зараження штамом Омікрон.

– Це може означати більше заражень, більше хворих та потенційно більше госпіталізацій. Є значний ризик, що цей новий варіант призведе до критичного навантаження медичної системи, тому потрібні додаткові заходи, – наголосила прем’єр-міністр Метте Фредеріксен.

З п’ятниці 10 грудня забороняється робота танцмайданчиків та клубів, концертних майданчиків та інших закладів із більш ніж 50 глядачами. Ресторани та бари скорочують свою роботу до півночі, продаж алкоголю після цього часу також забороняється. У закладах можна перебувати лише у масці.

15 грудня закриваються початкові школи, до Різдва школярі вчитимуся онлайн. Прем’єр вибачаючись сказала, що розуміє масштаби незручності для сімей, але кількість випадків інфікування серед дітей та молоді зросла. Передбачається, що школярі повернуться до класів 5 січня.

Уряд закликав роботодавців наскільки можна перевести працівників на дистанційну роботу і відмовитися від різдвяних корпоративів.

Обмеження діятимуть до 6 січня.

Разом із запровадженням більш жорстких обмежень у Данії хочуть з середини січня 2022 року скоротити дію Covid-сертифікату з одного року до семи місяців.

– Це означає, що Covid-сертифікат діятиме сім місяців після останньої вакцинації, а не рік, як це було й досі, – пояснив міністр охорони здоров’я Магнус Хойніке.

Це пояснюють тим, що імунітет, набутий після щеплення, поступово знижується.

Проте є виняток. Правило поки що не поширюватиметься на дітей віком 15-17 років, бо для них ще не передбачено програму ревакцинації.

Джерело: DR