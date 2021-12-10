Фахівці виявили незвичайний симптом під час захворювання на штам коронавірусу Омікрон. У інфікованих дітей фіксували незвичайні плями на тілі.

Лікар загальної практики Девід Ллойд із північного Лондона заявив, що у 15% маленьких пацієнтів були такі ознаки захворювання.

За його словами, хворі діти, як і дорослі, також страждали від загальної втоми, головного болю, втрати апетиту.

– Сподіватимемося, що це не так смертельно, як Дельта, і що ми зможемо впоратися з цим, – уточнив Девід Ллойд.

Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили наприкінці листопада у ПАР.

Новий варіант наробив чимало галасу, адже в нього виявили величезну кількість мутацій.

Науковці припускали, що це може впливати на його здатність поширюватися і на перебіг захворювання у людини.

Перші дослідження показують, що він дійсно заразніший, проте не призводить до тяжких випадків і не підвищує ризик смертності.

Джерело: The Sun, Sky News