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Поки що Омікрон провокує легкі симптоми, але поспішати з висновками не варто – експерт США

9 Грудня 2021, 08:46
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
новий Омікрон
Джерело: Depositphotos

У США захворювання людей, у яких підтвердили новий штам коронавірусу Омікрон, протікає у легкій формі.

Про кількість хворих та їхню симптоматику розповіла директор американських Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенські.

Загалом на території 19 штатів країни виявили 43 інфікованих людини, більшість з них – молодь.

Майже усі хворі мають легкий перебіг захворювання, у них фіксують кашель, закладеність носа та втому. Лише одного пацієнта госпіталізували.

Поки що у країні не підтвердили жодного летального випадку, спровокованого зараженням Омікроном.

Важливо, що понад три чверті інфікованих до цього отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

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Третина з них уже зробила додаткове щеплення.

Попри такі попередні результати, Рошель Валенські вважає, що не варто поспішати з висновками щодо штаму коронавірусу Омікрон, адже симптоматика хворих може змінитися через кілька днів чи тижнів. Варіант поки що мало вивчений.

Вперше мутацію виявили наприкінці листопада у ПАР. Відтоді вірус встиг поширитися світом. Нині науковці вивчають його властивості.

Джерело
AP
Теги
Коронавірус Covid-19 , Омікрон , США , Штам Омікрон
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