У США захворювання людей, у яких підтвердили новий штам коронавірусу Омікрон, протікає у легкій формі.

Про кількість хворих та їхню симптоматику розповіла директор американських Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенські.

Загалом на території 19 штатів країни виявили 43 інфікованих людини, більшість з них – молодь.

Майже усі хворі мають легкий перебіг захворювання, у них фіксують кашель, закладеність носа та втому. Лише одного пацієнта госпіталізували.

Поки що у країні не підтвердили жодного летального випадку, спровокованого зараженням Омікроном.

Важливо, що понад три чверті інфікованих до цього отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

Третина з них уже зробила додаткове щеплення.

Попри такі попередні результати, Рошель Валенські вважає, що не варто поспішати з висновками щодо штаму коронавірусу Омікрон, адже симптоматика хворих може змінитися через кілька днів чи тижнів. Варіант поки що мало вивчений.

Вперше мутацію виявили наприкінці листопада у ПАР. Відтоді вірус встиг поширитися світом. Нині науковці вивчають його властивості.