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Пока Омикрон вызывает легкие симптомы, но спешить с выводами не стоит – эксперт США

9 декабря 2021, 08:46
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
новий Омікрон
Источник: Depositphotos

В США заболевание людей, у которых подтвердили новый штамм коронавируса Омикрон, протекает в легкой форме.

О количестве больных и их симптоматике рассказала директор американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски.

Всего на территории 19 штатов страны выявили 43 инфицированных человека, большинство из них — молодежь.

Почти у всех больных легкое течение заболевания, у них фиксируют кашель, заложенность носа и усталость. Лишь один пациент госпитализирован.

Пока что в стране не подтвердили ни одного летального случая, спровоцированного заражением Омикроном.

Важно, что более трех четвертей инфицированных ранее получили две дозы вакцины от коронавируса.

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Треть из них уже сделала дополнительную прививку.

Несмотря на такие предварительные результаты, Рошель Валенски считает, что не стоит спешить с выводами касательно штамма коронавируса Омикрон, ведь симптоматика больных может измениться через несколько дней или недель. Вариант пока мало изучен.

Впервые мутацию выявили в конце ноября в ЮАР. С тех пор вирус успел распространиться по миру. Сейчас ученые изучают его свойства.

Источник
AP
Теги
Коронавирус Covid-19 , Омикрон , США , Штамм Омикрон
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