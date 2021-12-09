В США заболевание людей, у которых подтвердили новый штамм коронавируса Омикрон, протекает в легкой форме.

О количестве больных и их симптоматике рассказала директор американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски.

Всего на территории 19 штатов страны выявили 43 инфицированных человека, большинство из них — молодежь.

Почти у всех больных легкое течение заболевания, у них фиксируют кашель, заложенность носа и усталость. Лишь один пациент госпитализирован.

Пока что в стране не подтвердили ни одного летального случая, спровоцированного заражением Омикроном.

Важно, что более трех четвертей инфицированных ранее получили две дозы вакцины от коронавируса.

Треть из них уже сделала дополнительную прививку.

Несмотря на такие предварительные результаты, Рошель Валенски считает, что не стоит спешить с выводами касательно штамма коронавируса Омикрон, ведь симптоматика больных может измениться через несколько дней или недель. Вариант пока мало изучен.

Впервые мутацию выявили в конце ноября в ЮАР. С тех пор вирус успел распространиться по миру. Сейчас ученые изучают его свойства.