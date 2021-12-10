Специалисты выявили необычный симптом при заболевании штаммом коронавируса Омикрон. У инфицированных детей фиксировали необычные пятна на теле.
Врач общей практики Дэвид Ллойд из северного Лондона заявил, что у 15% маленьких пациентов были такие признаки заболевания.
По его словам, больные дети, как и взрослые, также страдали от общей усталости, головной боли, потери аппетита.
— Будем надеяться, что это не так смертельно, как Дельта, и что мы сможем справиться с этим, — уточнил Дэвид Ллойд.
Штам коронавируса Омикрон впервые выявили в конце ноября в ЮАР.
Новый вариант наделал немало шума, ведь у него выявили огромное количество мутаций.
Ученые предполагали, что это может влиять на его способность распространяться и на течение заболевания у человека.
Первые исследования показывают, что он действительно более заразный, однако не приводит к тяжелым случаям и не повышает риск смертности.