В Моршине, который уже успел стать темой для многочисленных мемов благодаря почти полной Covid-вакцинации местных жителей, была госпитализирована женщина. Ей был поставлен диагноз – коронавирусная инфекция. Выяснилось, что пациентка пожилого возраста не была привита.

Об этом одну из украинских телеканалов сообщил городской голова Руслан Ильницкий.

Мэр Моршина также рассказал, что на сегодняшний день коронавирусной инфекцией в городе болеют 27 человек. Все они, кроме уже упомянутой женщины, лечатся в домашних условиях.

Напомним, что двумя днями ранее, 26 октября, Руслан Ильницкий рассказывал СМИ, что по итогам пилотного проекта по выработке коллективного иммунитета, запущенного в апреле 2021 года Минздравом в курортном Моршине, одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 75% взрослого населения, полностью привиты – 74%.

В результате здесь не было зафиксировано ни одного случая госпитализации заболевших Covid-19. Уточним: до сегодняшнего дня.

Источник: Suspilne

Фото: социальные сети