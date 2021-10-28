У Моршині, який вже встиг стати темою для численних мемів завдяки майже повній Covid-вакцинації місцевих жителів, була госпіталізована жінка. Їй був поставлений діагноз – коронавірусна інфекція. З’ясувалося, що пацієнтка похилого віку не була щеплена.

Про це одному з українських телеканалів повідомив міський голова Руслан Ільницький.

Мер Моршина також розповів, що на сьогоднішній день коронавірусною інфекцією в місті хворіють 27 осіб. Всі вони, крім уже згаданої жінки, лікуються в домашніх умовах.

Нагадаємо, що двома днями раніше, 26 жовтня, Руслан Ільницький розповідав ЗМІ, що за підсумками пілотного проекту з вироблення колективного імунітету, запущеного в квітні 2021 року МОЗ в курортному Моршині, одну дозу вакцини від коронавірусної інфекції отримали 75% дорослого населення, повністю щеплені – 74%.

В результаті тут не було зафіксовано жодного випадку госпіталізації хворих Covid-19. Уточнимо: до сьогоднішнього дня.

Джерело: Suspilne

Фото: соціальні мережі