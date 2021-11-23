Швейцарские врачи установили удивительный факт: у больных, испытывавших сильные раковые боли, и которые болели тяжелой формой коронавирусной болезни, резко уменьшался болевой синдром.

До недавнего времени считалось, что коронавирус только усугубляет тяжелое состояние онкобольного.

Статья об этом феномене была опубликована в журнале PAIN, ведущем международном научном издании, посвященном изучению боли.

На необычную реакцию пациентов на короновирус обратила внимание многопрофильная команда врачей Университетских больниц Женевы во главе со старшим ординатором отделения паллиативной медицины Лизой Хентч.

Наблюдение велось за состоянием трех онкопациентов — мужчин в возрасте от 67 до 84 лет. Все они испытывали сильнейшие боли, которые невозможно было снять опиоидами.

Все трое заболели коронавирусом и переносили его в тяжелой форме, их пришлось госпитализировать.

После лечения от Covid-19 все трое сказали врачам, что заметили значительное уменьшение боли сразу после заражения, и на какое-то время боль даже исчезла.

Один из пациентов отметил, что после излечения от коронавирусной инфекции, раковая боль стала возвращаться.

Это не первое необычное явление при заражении коронавирусом, говорят ученые. У некоторых пациентов с серьезными повреждениями легких и низкой сатурацией не было одышки и трудностей с дыханием.

Ученые с осторожностью говорят, что заражение коронавирусом могло вызвать атипичные симптомы из-за сбоя в нервной системе.

Боль и одышка — это субъективные переживания, возникающие в результате сложных процессов, в которых задействована островковая доля мозга, которая и отвечает за восприятие человеком боли и одышки.

Серьезное воспаление, вызванное коронавирусом, может нарушать нормальную работу островковой коры. И тогда человек может не осознавать, что у него что-то болит или что трудно дышать.

Альтернативная точка зрения сводится к тому, что коронавирус вызывает нарушение периферической нервной системы и передачи нервных импульсов, которые сообщают о боли и сбоях дыхания.

Изучение этих фактов может способствовать открытию новых знаний о механизмах, ответственных за восприятие боли и получению новых возможностей для терапии.