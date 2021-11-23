Швейцарські лікарі встановили дивовижний факт: у хворих, які зазнавали сильного ракового болю, і які хворіли на тяжку форму коронавірусної хвороби, різко зменшувався больовий синдром.

Донедавна вважалося, що коронавірус лише погіршує тяжкий стан онкохворого.

Стаття про цей феномен була опублікована в журналі PAIN, провідному міжнародному науковому виданні, присвяченому вивченню болю.

На незвичайну реакцію пацієнтів на коронавірус звернула увагу багатопрофільна команда лікарів Університетських лікарень Женеви на чолі зі старшим ординатором відділення паліативної медицини Лізою Хентч.

Спостереження велося за станом трьох онкопацієнтів – чоловіків віком від 67 до 84 років. Всі вони зазнавали сильного болю, який неможливо було зняти опіоїдами.

Всі троє захворіли на коронавірус і переносили його у важкій формі, їх довелося госпіталізувати.

Після лікування від Covid-19 усі троє сказали лікарям, що помітили значне зменшення болю відразу після зараження, і на якийсь час біль навіть зник.

Один із пацієнтів зазначив, що після лікування від коронавірусної інфекції, раковий біль став повертатися.

Це не перше незвичайне явище при зараженні коронавірусом, кажуть вчені. У деяких пацієнтів із серйозними ушкодженнями легень та низькою сатурацією не було задишки та труднощів із диханням.

Вчені з обережністю кажуть, що зараження коронавірусом могло викликати атипові симптоми через збій у нервовій системі.

Біль і задишка – це суб’єктивні переживання, що виникають в результаті складних процесів, в яких задіяна острівцева частка мозку, яка відповідає за сприйняття людиною болю та задишки.

Серйозне запалення, спричинене коронавірусом, може порушувати нормальну роботу острівцевої кори. І тоді людина може не усвідомлювати, що в неї щось болить чи важко дихати.

Альтернативна точка зору зводиться до того, що коронавірус викликає порушення периферичної нервової системи та передачі нервових імпульсів, які повідомляють про біль та збої дихання.

Вивчення цих фактів може сприяти відкриттю нових знань про механізми, відповідальні за сприйняття болю та отримання нових можливостей для терапії.