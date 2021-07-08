Штамм коронавируса Дельта способен снижать естественный иммунитет организма после перенесенной болезни на 60%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые провели INSACOG, имперский колледж Лондона и Копенгагенский университет в Дели.

По словам ученых, индийский вариант отличается от других штаммов высоким уровнем передачи и может снижать защиту от предыдущих инфекций до 60%.

Специалисты проанализировали данные населения из индийского города Дели, в которых были антитела от Covid-19 во время четвертой волны коронавируса.

Они выяснили, что штамм Дельта устойчивее и заразнее чем другие варианты коронавируса. Эта мутация привела к увеличению новых случаев заболевания в городе в 10 раз, с примерно 2 500 до 25 тыс. ежедневных случаев в течение двух недель.

Модельные исследования, проведенные командой, показали, что Дельта штамм способен частично уклоняться от иммунитета, обусловленного предыдущей инфекцией. Предыдущее заражение в некоторых случаях обеспечивало лишь 50% защиты от заражения этим вариантом, которую он обеспечивает против предыдущих линий.

— Штамм Дельта способен создавать очень быстрорастущие вспышки с прорывом в вакцинации. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что предыдущие инфекции, высокая серопозитивность и низкий охват вакцинацией являются недостаточными препятствиями для его распространения, как это было замечено в Дели, и для его сдерживания во всем мире будут нужны решительные ответные меры общественного здравоохранения, — отметили ученые.

Сейчас индийский штамм зафиксировали уже в более 100 странах. В Германии он составляет уже почти 60% среди всех заражений, постепенно вытесняя штамм Альфа. США также сообщили, что по состоянию на начало июля доля распространения варианта Дельта на территории страны составляет 51,7%.

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Источник: The print