В Санкт-Петербурге три человека умерли после того, как прошли контрастную рентгенографию желудка в городском консультативно-диагностическом центре №1.

Об этом сообщило Главное следственное управление комитета Российской Федерации в городе. Так, 23 и 25 января 2022 года пять пациентов посетили диагностический центр, чтобы пройти обследование желудка.

Туда нельзя попасть без направления врача. Рентген прошел как обычно. Однако позже у них начал болеть живот, их госпитализировали в Боткинскую больницу. 60-летнюю женщину и 42-летнего мужчину врачам не удалось спасти.

Затем в стационаре скончался еще один пациент центра. Еще два человека, которые делали рентген желудка с барием в диагностическом центре, находятся в больнице. По словам медиков, их состояние тяжелое.

Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Они уточнили, что пока рано делать выводы о причинно-следственной связи процедуры и гибели пациентов.

Следственный комитет города в рамках расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности уже задержал главного врача городского консультативно-диагностического центра № 1 Евгения Попова.

Источник: Фонтанка