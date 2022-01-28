У Санкт-Петербурзі три людини померли після того, як пройшли контрастну рентгенографію шлунка в міському консультативно-діагностичному центрі №1.

Про це повідомило Головне слідче управляння комітету Російської Федерації у місті. Так, 23 і 25 січня 2022 року п’ятеро пацієнтів відвідали діагностичний центр, щоб пройти обстеження шлунка.

Туди не можна потрапити без направлення лікаря. Рентген пройшов як зазвичай. Однак пізніше у них заболів живіт, їх госпіталізували в Боткінську лікарню. 60-річну жінку та 42-річного чоловіка лікарям не вдалося врятувати.

Потім у стаціонарі помер ще один пацієнт центру. Ще двоє людей, які робили рентген шлунка з барієм в діагностичному центрі, перебуваються у лікарні. За словами медиків, їх стан важкий.

Правоохоронці порушили кримінальну справу щодо заподіяння смерті з необережності двом і більше особам (ч. 3 ст. 109 КК РФ). Вони уточнили, що поки що зарано робити висновки про причинно-наслідковий зв’язок процедури та загибель пацієнтів.

Слідчий комітет міста в рамках розслідування кримінальної справи про заподіяння смерті з необережності вже затримав головного лікаря міського консультативно-діагностичного центру № 1 Євгена Попова.

Джерело: Фонтанка