Домашняя аптечка есть в каждой семье. В ней — лекарства и медицинские средства, которые помогут преодолеть простуду, оказать первую помощь при травме или царапине, есть и лекарства, которые постоянно принимают старшие члены семьи — от давления, сердечно-сосудистых заболеваний и тому подобное.

Но точно ни у кого пока нет аптечки, чтобы помочь себе или близким, которые находятся в стрессе. А это сегодня может понадобиться каждому украинцу.

Такая виртуальная Аптечка скорой психологической помощи по инициативе Елены Зеленской появилась в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья Ти як?

Здесь найдут много полезного все, кто редко или часто испытывает эмоциональное опустошение, усталость, напряжение в теле, панику, злость, печаль. Аптечка содержит перечень конкретных успокаивающих упражнений, рекомендаций, советов.

Содержимое Аптечки скорой психологической помощи понадобится и для того, чтобы поддержать близких, которые не могут самостоятельно справиться со стрессом.

Аптечка разделена на 5 разделов: 1. Как проявляется стресс. 2. Как не следует бороться со стрессом. 3. Как быстро справиться со стрессом. 4. Как помочь другим в стрессе. 5. Как заботиться об эмоциональной устойчивости.

В первом разделе можно узнать о первых тревожных звоночках стресса, на которые следует обратить внимание.

Второй раздел даст перечень средств и методов, которыми не следует пользоваться для преодоления стресса. К ним следует отнести алкоголь, уединение и тому подобное.

В третьем разделе можно найти простые специальные успокаивающие упражнения, которые можно делать где угодно.

В четвертом разделе — советы, как правильно выслушать человека, попавшего в стрессовую ситуацию, что ему советовать, чтобы не навредить.

И, наконец, пятый раздел поможет укрепить вашу собственную эмоциональную устойчивость, готовность преодолеть последствия стресса.

Чтобы Аптечка всегда была под рукой, она сделана в pdf-формате, поэтому ее легко загрузить на смартфон.

Аптечку скорой психологической помощи можно считать важной составляющей тревожного чемоданчика.

Источник: Олена Зеленська