Домашня аптечка є в кожній родині. В ній – ліки і медичні засоби, які допоможуть подолати застуду, надати першу допомогу при травмі чи подряпині, є й ліки, яки постійно приймають старші члени сім’ї – від тиску, серцево-судинних захворювань тощо.

Але ні в кого, точно, поки немає аптечки аби допомогти собі чи близьким у стресі. А це сьогодні може знадобитися кожному українцю.

Така віртуальна Аптечка швидкої психологічної допомоги за ініціативою Олени Зеленської з’явилася в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров‘я Ти як?

Тут знайдуть багато корисного всі, хто рідко чи часто відчуває емоційне спустошення, втому, напругу в тілі, паніку, злість, сум.

В Аптечці міститься перелік конкретних заспокійливих вправ, порад і рекомендацій. Вміст Аптечки швидкої психологічної допомоги знадобиться і для того, аби підтримати близьких, що не можуть самостійно впоратися зі стресом.

Аптечка поділена на 5 розділів: 1. Як проявляється стрес. 2. Як не слід боротися зі стресом. 3. Як швидко опанувати стрес. 4. Як допомогти іншим у стресі. 5. Як дбати про емоційну стійкість.

У першому розділі можна дізнатися про перші тривожні дзвіночки стресу, на які слід звернути увагу.

Другий розділ дасть перелік засобів і методів, якими не слід користуватися для подолання стресу. До них слід віднести алкоголь, усамітнення тощо.

У третьому розділі можна знайти прості спеціальні заспокоюючі вправи, які можна робити будь-де.

У четвертому розділі – рекомендації, як правильно вислухати людину, що потрапила в стресову ситуацію, що їй радити, аби не зашкодити.

І, нарешті, п’ятий розділ допоможе зміцнити вашу власну емоційну стійкість, готовність подолати наслідки стресу.

Щоб Аптечка завжди була під рукою, вона зроблена в pdf-форматі, тому її легко завантажити на смартфон.

Аптечку швидкої психологічної допомоги можна вважати важливою складовою тривожної валізи.

Джерело: Олена Зеленська