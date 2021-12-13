Новое исследование канадских ученых Университета Альберты предполагает, что горе из-за смерти любимого питомца знакомого нам человека требует с нашей стороны большего признания и уважения.

По словам Кэри Брауна, профессора факультета реабилитации, наблюдение за женщинами в возрасте 55 лет и старше, живущими в одиночестве, выявило их сильные эмоции горя и печали после потери домашнего животного. Но они были крайне осторожны в том, чтобы поделиться своими чувствами, опасаясь пренебрежительной реакции.

Это бесправное горе беспокоит пожилых женщин, живущих в одиночестве, как одну из самых крупных и быстрорастущих демографических групп Канады, и может сделать эту и без того уязвимую группу более восприимчивой к проблемам со здоровьем, предположил Браун.

— Многие женщины предпочли остаться дома и горевать в одиночестве, рассказывая о смерти лишь нескольким близким друзьям или семье. Одной из женщин сказали: да ладно, это же просто животное, — говорит профессор.

По его словам, люди никогда не скажут таких слов тому, кто потерял близкого человека. А вот с уходом домашних любимцев все иначе…

По отношению к тем, кто столкнулся с возрастными проблемами, связанными с меньшим доходом после выхода на пенсию, сменой жилья, сокращением общения и ухудшением здоровья, потеря домашнего животного может еще больше повлиять на физическое и эмоциональное благополучие.

Если раньше они гуляли со своей собакой, то теперь нет причин для этой полезной для здоровья ежедневной прогулки и социального взаимодействия с людьми, которых они встречали.

Кроме того, когда животное зависит от вас, чувство цели очень велико; забота о нем придает смысл жизни. Все это помогает оставаться в обществе и снижает риск депрессии.

Исследование, проведенное командой, в которую также входили исследователи с факультета медсестер, помогает устранить пробел в понимании горя потери домашних животных как риска для здоровья.

По словам Брауна, исследование подтвердило подозрения команды о том, что этот тип горя оказывает негативное влияние, отметив, что будут запущены дополнительные исследования с участием пожилых мужчин, чтобы увидеть, скорбят ли они так же глубоко и испытывают ли то же бесправное горе, что и женщины.