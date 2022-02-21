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Психология

Почему человеку выгодно страдать — ответ психолога

21 февраля 2022, 17:58
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
жінка
Источник: Pixabay

Есть ряд людей, которые страдают от жизненных проблем, однако отказываются что-либо с этим делать. Например, продолжают жить с мужчиной-пьяницей, работают на работе, которая не нравится.

Клинический психолог, психотерапевт Наталья Корецкая проанализировала их поведение и рассказала, почему люди предпочитают страдания.

— Может быть, для человека это способ быть в роли жертвы и вызвать много сострадания к себе? Может быть, такие обстоятельства жизни позволяют ему “легально” завидовать друзьям и коллегам, которые в своих отношениях более счастливы, — отмечает Наталья Корецкая.

Постоянно страдать человеку может быть выгодно и потому, что он может ничего не делать с собственной жизнью, а только жаловаться на злую судьбу или завистливые взгляды.

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В такой ситуации важно осознать, что человек сам ответственен за себя и свое счастье.

 

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Публикация от Клінічний психолог (@natalka.koretska)

Если же сложно самому это осознать и проработать, следует обратиться за консультацией к психологу.

Теги
Советы психолога , Психология
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