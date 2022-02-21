Почему человеку выгодно страдать — ответ психолога

Есть ряд людей, которые страдают от жизненных проблем, однако отказываются что-либо с этим делать. Например, продолжают жить с мужчиной-пьяницей, работают на работе, которая не нравится.

Клинический психолог, психотерапевт Наталья Корецкая проанализировала их поведение и рассказала, почему люди предпочитают страдания.

— Может быть, для человека это способ быть в роли жертвы и вызвать много сострадания к себе? Может быть, такие обстоятельства жизни позволяют ему “легально” завидовать друзьям и коллегам, которые в своих отношениях более счастливы, — отмечает Наталья Корецкая.

Постоянно страдать человеку может быть выгодно и потому, что он может ничего не делать с собственной жизнью, а только жаловаться на злую судьбу или завистливые взгляды.

В такой ситуации важно осознать, что человек сам ответственен за себя и свое счастье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Клінічний психолог (@natalka.koretska)

Если же сложно самому это осознать и проработать, следует обратиться за консультацией к психологу.