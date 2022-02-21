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Психологія

Чому людині вигідно страждати – відповідь психолога

21 Лютого 2022, 17:58
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
жінка
Джерело: Pixabay

Є низка людей, які потерпають від життєвих негараздів, проте відмовляються щось з цим робити. Наприклад, вживаються з чоловіком-пиякою, працюють на роботі, яка не подобається.

Клінічний психолог, психотерапевт Наталя Корецька проаналізувала їхню поведінку та розповіла, чому люди надають перевагу стражданню.

– Можливо, для людини це спосіб бути у ролі жертви та викликати багато співчуття до себе? Може, такі обставини життя дають змогу їй “легально” заздрити друзям та колегам, які у своїх стосунках більш щасливі, – зазначає Наталя Корецька.

Постійно страждати людині може бути вигідно й тому, що з цієї причини вона може нічого не робити з власним життям, а лише скаржитися на злу долю чи заздрісні погляди.

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У такій ситуації важливо усвідомити, що людина сама відповідальна за себе та своє щастя.

 

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Публикация от Клінічний психолог (@natalka.koretska)

Якщо ж складно самому це усвідомити та пропрацювати, варто звернутися за консультацією до психолога.

Теги
Поради психолога , Психологія
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