Специалисты популярной онлайн-платформы Психологическая поддержка объяснили, что такое настоящая эмоциональная близость в отношениях, каковы ее ключевые признаки.
— Это глубокая интеллектуальная связь, в которой каждый из партнеров чувствует, что его принимают со всеми плюсами и минусами. Это общение без слов, синергия личностей, содержательность, которая делает отношения особенными, — отмечают эксперты.
По словам психологов, глубокое доверие между партнерами помогает быть более раскованными и чуткими, вместо того, чтобы, например, волноваться из-за несовершенства своего тела или напрягаться из-за нехватки сексуального опыта.
Признаки эмоциональной близости:
- поддержка и поощрение к развитию. В близких отношениях оба партнера вдохновляют и поддерживают друг друга, помогая стать лучшей версией себя;
- совместные хобби и интересы. Эмоциональная близость строится на многих общих вещах. Но партнеры уважают и индивидуальные увлечения, цели и занятия;
- возможность быть собой. Оба партнера чувствуют себя комфортно, когда не скрывают свои недостатки, зная, что их не будут критиковать или оттолкнут;
- безопасный обмен эмоциями. Партнеры могут поделиться своими страхами, заботами и жалобами, зная, что их выслушают и поддержат без осуждения;
- комфортная тишина. Нет тем, которые неудобно или неинтересно обсуждать. И, наоборот, есть способность наслаждаться компанией друг друга абсолютно без слов;
- интерес к мелочам. Заинтересованность в повседневных, обычных вещах. Имя коллеги или порода домашнего любимца — все имеет значение;
- уважение. Речь идет о ценимости мыслей, мечтаний, границ и чувств. В таких отношениях оба партнера относятся друг к другу с добротой, вниманием и восхищением.
Как развить эмоциональную близость
Этот процесс требует усилий от обоих партнеров. Начните с базовых шагов:
- будьте откровенными в общении;
- проявляйте внимание, чуткость, сочувствие;
- заботьтесь о взаимных потребностях;
- стройте общие интересы и увлечения;
- в конфликтах ищите решение, а не виноватого.
Прежде чем вы сможете развить эмоциональную связь с кем-то другим, вы должны установить ее с собой. Это означает, что вы должны четко определить собственные потребности, желания, чувства и цели, резюмируют эксперты.
Источник: Психологическая поддержка