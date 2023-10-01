Специалисты популярной онлайн-платформы Психологическая поддержка объяснили, что такое настоящая эмоциональная близость в отношениях, каковы ее ключевые признаки.

— Это глубокая интеллектуальная связь, в которой каждый из партнеров чувствует, что его принимают со всеми плюсами и минусами. Это общение без слов, синергия личностей, содержательность, которая делает отношения особенными, — отмечают эксперты.

По словам психологов, глубокое доверие между партнерами помогает быть более раскованными и чуткими, вместо того, чтобы, например, волноваться из-за несовершенства своего тела или напрягаться из-за нехватки сексуального опыта.

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Признаки эмоциональной близости:

поддержка и поощрение к развитию. В близких отношениях оба партнера вдохновляют и поддерживают друг друга, помогая стать лучшей версией себя;

совместные хобби и интересы. Эмоциональная близость строится на многих общих вещах. Но партнеры уважают и индивидуальные увлечения, цели и занятия;

возможность быть собой. Оба партнера чувствуют себя комфортно, когда не скрывают свои недостатки, зная, что их не будут критиковать или оттолкнут;

безопасный обмен эмоциями. Партнеры могут поделиться своими страхами, заботами и жалобами, зная, что их выслушают и поддержат без осуждения;

комфортная тишина. Нет тем, которые неудобно или неинтересно обсуждать. И, наоборот, есть способность наслаждаться компанией друг друга абсолютно без слов;

интерес к мелочам. Заинтересованность в повседневных, обычных вещах. Имя коллеги или порода домашнего любимца — все имеет значение;

уважение. Речь идет о ценимости мыслей, мечтаний, границ и чувств. В таких отношениях оба партнера относятся друг к другу с добротой, вниманием и восхищением.

Как развить эмоциональную близость

Этот процесс требует усилий от обоих партнеров. Начните с базовых шагов:

будьте откровенными в общении;

проявляйте внимание, чуткость, сочувствие;

заботьтесь о взаимных потребностях;

стройте общие интересы и увлечения;

в конфликтах ищите решение, а не виноватого.

Прежде чем вы сможете развить эмоциональную связь с кем-то другим, вы должны установить ее с собой. Это означает, что вы должны четко определить собственные потребности, желания, чувства и цели, резюмируют эксперты.

Источник: Психологическая поддержка