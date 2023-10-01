Фахівці популярної онлайн-платформи Психологічна підтримка пояснили, що таке справжня емоційна близькість у стосунках, які її ключові ознаки.

– Це глибокий інтелектуальний зв’язок, у якому кожен із партнерів відчуває, що його приймають з усіма плюсами та мінусами. Це спілкування без слів, синергія особистостей, змістовність, яка робить стосунки особливими, – зазначають експерти.

За словами психологів, глибока довіра між партнерами допомагає бути більш розкутими та чуйними, замість того, щоб, наприклад, хвилюватися через недосконалість свого тіла або напружуватися через брак сексуального досвіду.

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Ознаки емоційної близькості:

підтримка та заохочення до розвитку. У близьких стосунках обидва партнери надихають і підтримують один одного, допомагаючи стати кращою версією себе;

спільні хобі та інтереси. Емоційна близькість будується на багатьох спільних речах. Але партнери поважають і індивідуальні захоплення, цілі та заняття;

можливість бути собою. Обидва партнери почуваються комфортно, коли не приховують свої недоліки, знаючи, що їх не критикуватимуть або відштовхнуть;

безпечний обмін емоціями. Партнери можуть поділитися своїми страхами, турботами і скаргами, знаючи, що їх вислухають і підтримають без осуду;

комфортна тиша. Немає тем, які незручно або нецікаво обговорювати. І, навпаки, є здатність насолоджуватися компанією одне одного абсолютно без слів;

інтерес до дрібниць. Зацікавленість у повсякденних, звичайних речах. Ім’я колеги чи порода домашнього улюбленця – усе має значення;

повага. Йдеться про цінність думок, мрій, кордонів і почуттів. У таких стосунках обидва партнери ставляться один до одного з добротою, увагою і захопленням.

Як розвинути емоційну близькість

Цей процес вимагає зусиль від обох партнерів. Почніть із базових кроків:

будьте відвертими у спілкуванні;

проявляйте увагу, чуйність, співчуття;

дбайте про взаємні потреби;

будуйте спільні інтереси та захоплення;

у конфліктах шукайте рішення, а не винного.

Перш ніж ви зможете розвинути емоційний зв’язок із кимось іншим, ви маєте встановити його із собою. Це означає, що ви маєте чітко визначити власні потреби, бажання, почуття та цілі, резюмують експерти.

Джерело: Психологічна підтримка