Психолог Наталья Велкова на площадке онлайн-ресурса Береги себя рассказала, как следует грамотно реагировать на эмоции пострадавших от российской военной агрессии в Украине.

— Действительно, очень важно понимать, как правильно реагировать на эмоции людей, которые попали в беду. Во-первых, чтобы не навредить пострадавшим еще больше, во-вторых, чтобы не навредить себе, — отмечает психолог.

По ее словам, несмотря на ситуацию, категорически нельзя осуждать, запугивать или обесценивать человека, реагировать страхом или отвращением. Если тебе страшно, сначала надо привести себя в порядок, а только потом пытаться помочь другим.

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Также нельзя касаться человека без информированного согласия, давать лекарства (без специалиста), алкоголь или наркотические препараты, проявлять агрессию.

Если будете передавать пострадавших профессиональным психологам, опишите такие вещи:

события, которые предшествовали (тезисно);

хронологию состояний (что было при первой встрече, что изменилось с того момента);

актуальные жалобы;

что уже говорили или делали с пострадавшим, как он реагировал.

Источник: Береги себя