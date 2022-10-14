Психолог Наталія Велкова на майданчику онлайн-ресурсу Бережи себе розповіла, як слід грамотно реагувати на емоції постраждалих від російської військової агресії в Україні.

– Дійсно, дуже важливо розуміти, як правильно реагувати на емоції людей, які потрапили в біду. По-перше, щоб не нашкодити постраждалим ще більше, по-друге, щоб не нашкодити собі, – зазначає психолог.

За її словами, незважаючи на ситуацію, категорично не можна засуджувати, залякувати або знецінювати людину, реагувати страхом або огидою. Якщо тобі страшно, спочатку треба прийти до ладу, а тільки потім намагатися допомогти іншим.

Зараз дивляться

Також не можна торкатися людини без інформованої згоди, давати ліки (без фахівця), алкоголь або наркотичні препарати, проявляти агресію.

Якщо будете передавати постраждалих професійним психологам, опишіть такі речі:

події, що передували (тезисно);

хронологію станів (що було при першій зустрічі, що змінилося з того моменту);

актуальні скарги;

що вже говорили або робили з потерпілим, як він реагував.

Джерело: Бережи себе