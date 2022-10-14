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Психологія

Допомогти ближньому: як реагувати на емоції постраждалих

14 Жовтня 2022, 10:24
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Психолог Наталія Велкова на майданчику онлайн-ресурсу Бережи себе розповіла, як слід грамотно реагувати на емоції постраждалих від російської військової агресії в Україні.

– Дійсно, дуже важливо розуміти, як правильно реагувати на емоції людей, які потрапили в біду. По-перше, щоб не нашкодити постраждалим ще більше, по-друге, щоб не нашкодити собі, – зазначає психолог.

За її словами, незважаючи на ситуацію, категорично не можна засуджувати, залякувати або знецінювати людину, реагувати страхом або огидою. Якщо тобі страшно, спочатку треба прийти до ладу, а тільки потім намагатися допомогти іншим.

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Також не можна торкатися людини без інформованої згоди, давати ліки (без фахівця), алкоголь або наркотичні препарати, проявляти агресію.

Якщо будете передавати постраждалих професійним психологам, опишіть такі речі:

  • події, що передували (тезисно);
  • хронологію станів (що було при першій зустрічі, що змінилося з того моменту);
  • актуальні скарги;
  • що вже говорили або робили з потерпілим, як він реагував.

Джерело: Бережи себе

Теги
Війна в Україні Поради психолога психічні розлади
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