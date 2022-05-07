Война в Украине создала для граждан дополнительные стрессовые ситуации. В то же время каждый человек реагирует на них по-своему, часто скорость и характер реакции зависит от темперамента.

Психолог Галина Волошина рассказала о стрессоустойчивости людей в зависимости от их темперамента.

— Экстремальные или стрессовые ситуации – это совокупность условий и обстоятельств, выходящих за пределы обычных. Они требуют от человека мобилизации психических и физических ресурсов. Роль эмоций в экстремальной ситуации разная, – рассказывает Галина Волошина.

По ее словам, от темперамента человека зависит много психических факторов:

быстрота возникновения психических процессов;

пластичность и стойкость психических явлений, легкость их изменения и переключения;

темп и ритм деятельности;

интенсивность психических действий;

направленность психической деятельности на определенные объекты.

Уровни психической напряженности у людей могут быть разными, они зависят от темперамента.

Как люди с разными темпераментами реагируют на стресс и экстремальные ситуации?

Холерик

У холерика реактивность значительно преобладает над активностью, поэтому он необузданный, несдержанный, вспыльчивый, агрессивный.

– В определенной экстремальной ситуации холерик либо начнет устраивать панику, либо возьмет на себя ответственность, проявит себя в бурной деятельности, которая может оказаться как полезной, так и совершенно бесполезной для окружающих, – объясняет психолог.

По ее словам, холерику будет нелегко справиться со взятой на себя ответственностью, потому что их отличает такое свойство темперамента как ригидность – негибкость приспособления к внешним условиям. В то же время человек холерического темперамента при удачном стечении обстоятельств способен проявлять значительную силу воли.

Сангвиник

Такие люди также характеризуются значительной подвижностью, однако они легче приспосабливаются к изменяющимся условиям жизни. Сензитивность у них незначительна, поэтому разнообразные факторы деятельности не всегда оказывают негативное влияние на их реакцию. Им свойственна значительная резистентность – возможность сопротивляться неблагоприятным условиям.

— Способен быстро сосредоточиться, дисциплинирован, при желании может сдерживать проявление своих чувств и непроизвольные реакции. Ему присущи быстрые движения, гибкость ума, ловкость, быстрый темп речи, быстрое включение в новую работу, — комментирует Галина Волошина.

При стрессовой ситуации такой человек будет способен быстро оценить масштаб и серьезность происходящего, взвесить все “за” и “против” и принять правильное решение. Сангвиник быстро реагирует на окружающие события, проблемы переживает легко.

Флегматик

Такие люди не характеризуются инициативностью, поэтому часто нуждаются в руководстве во время любого вида деятельности. Они не быстрые, перестраивают навыки и привычки. Флегматик может сдерживать свои импульсы, не отвлекаться при воздействии раздражителей. В то же время инертность психических процессов сказывается на недостаточной гибкости в действиях.

– В экстренной ситуации флегматик не станет наводить панику, истерить. Он будет наблюдать за тем, кто и что делает, выберет себе нужный вариант и начнет действовать. Даже во время значительных неприятностей сохраняет спокойствие, отличается терпением, выдержкой, – рассказывает специалист.

Меланхолик

Это человек с высокой чувствительностью и малой реактивностью. Повышенная чувствительность при большой инертности приводит к тому, что незначительный повод может вызвать у него слезы. Меланхолики не уверены в себе, робкие, а малейшие затруднения заставляют их опускать руки.

– Они неэнергичны и ненастойчивы, легко утомляются и мало работают, болезненно реагируют на внезапное усложнение ситуации, чувствуют сильный страх в опасных ситуациях, часто чувствуют себя неуверенно, – говорит психолог.

Меланхолики часто ломаются даже перед несущественными проблемами, поэтому в сложной ситуации, требующей скорейшего решения, они могут ничего не делать.

Источник: Психологическая поддержка