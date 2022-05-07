Війна в Україні створила для громадян додаткові стресові ситуації. Водночас кожна людина реагує на них по-своєму, часто швидкість та характер реакції залежить від темпераменту.
Психологиня Галина Волошина розповіла про стресостійкість людей залежно від їхнього темпераменту.
– Екстремальні або стресові ситуації – це сукупність умов і обставин, що виходять за межі звичайних. Вони вимагають від людини мобілізації психічних і фізичних ресурсів. Роль емоцій в екстремальній ситуації різна, – розповідає Галина Волошина.
За її словами, від темпераменту людини залежать багато психічних факторів:
- швидкість виникнення психічних процесів;
- пластичність і стійкість психічних явищ, легкість їхньої зміни та перемикання;
- темп і ритм діяльності;
- інтенсивність психічних процесів;
- спрямованість психічної діяльності на визначені об’єкти.
Рівні психічної напруженості в людей можуть бути різними, вони залежать від темпераменту.
Як люди з різними темпераментами реагують на стрес та екстремальні ситуації?
- Холерик
У холерика реактивність значно переважає над активністю, тому він неприборканий, нестриманий, запальний, агресивний.
– У визначеній екстремальній ситуації холерик або почне влаштовувати паніку, або візьме на себе відповідальність, виявить себе в бурхливій діяльності, що може виявитися як корисною, так і абсолютно марною для навколишніх, – пояснює психологиня.
За її словами, холерику буде нелегко впоратися з покладеною на себе відповідальністю, бо їх відрізняє така властивість темпераменту як ригідність – негнучкість пристосування до зовнішніх умов. Водночас людина холеричного темпераменту за умови вдалого збігу обставин здатна проявляти значну силу волі.
- Сангвінік
Такі люди також характеризуються значною рухливістю, однак вони легше пристосовуються до умов життя, що змінюються. Сензитивність у них незначна, тому різноманітні фактори діяльності не завжди негативно впливають на їхню реакцію. Їм властива значна резистентність – можливість чинити опір несприятливим умовам.
– Здатний швидко зосередитися, дисциплінований, за бажання може стримувати прояв своїх почуттів і мимовільні реакції. Йому притаманні швидкі рухи, гнучкість розуму, спритність, швидкий темп мови, швидке долучення до нової роботи, – коментує Галина Волошина.
За умови стресової ситуації така людина буде здатна швидко оцінити масштаб і серйозність усього, що відбувається, зважити всі “за” і “проти” та ухвалити правильне рішення. Сангвінік швидко реагує на навколишні події, неприємності переживає легко.
- Флегматик
Такі люди не характеризуються ініціативністю, тому часто мають потребу в керівництві під час будь-якого виду діяльності. Вони не спритні, перебудовують навички і звички. Флегматик може стримувати свої імпульси, не відволікатися під час впливу подразників. Водночас інертність психічних процесів позначається на недостатній гнучкості в діях.
– В екстреній ситуації флегматик не буде розводити паніку, істерити. Він спостерігатиме за тим, хто і що робить, обере для себе потрібний варіант і почне діяти. Навіть під час значних неприємностей зберігає спокій, відрізняється терплячістю, витримкою, – розповідає фахівець.
- Меланхолік
Це людина з високою чутливістю і малою реактивністю. Підвищена чутливість за великої інертності призводить до того, що незначний привід може викликати в неї сльози. Меланхоліки не впевнені у собі, боязкі, а найменші труднощі змушують їх опускати руки.
– Вони неенергійні і ненаполегливі, легко стомлюються і мало працюють, болісно реагують на раптове ускладнення ситуації, відчувають значний страх у небезпечних ситуаціях, часто почуваються непевно, – каже психолог.
Меланхоліки часто ламаються навіть перед несуттєвими проблемами, тому в складній ситуації, що вимагає найшвидшого рішення, вони можуть нічого не робити.
Джерело: Психологічна підтримка