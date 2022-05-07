Війна в Україні створила для громадян додаткові стресові ситуації. Водночас кожна людина реагує на них по-своєму, часто швидкість та характер реакції залежить від темпераменту.

Психологиня Галина Волошина розповіла про стресостійкість людей залежно від їхнього темпераменту.

– Екстремальні або стресові ситуації – це сукупність умов і обставин, що виходять за межі звичайних. Вони вимагають від людини мобілізації психічних і фізичних ресурсів. Роль емоцій в екстремальній ситуації різна, – розповідає Галина Волошина.

За її словами, від темпераменту людини залежать багато психічних факторів:

швидкість виникнення психічних процесів;

пластичність і стійкість психічних явищ, легкість їхньої зміни та перемикання;

темп і ритм діяльності;

інтенсивність психічних процесів;

спрямованість психічної діяльності на визначені об’єкти.

Рівні психічної напруженості в людей можуть бути різними, вони залежать від темпераменту.

Як люди з різними темпераментами реагують на стрес та екстремальні ситуації?

Холерик

У холерика реактивність значно переважає над активністю, тому він неприборканий, нестриманий, запальний, агресивний.

– У визначеній екстремальній ситуації холерик або почне влаштовувати паніку, або візьме на себе відповідальність, виявить себе в бурхливій діяльності, що може виявитися як корисною, так і абсолютно марною для навколишніх, – пояснює психологиня.

За її словами, холерику буде нелегко впоратися з покладеною на себе відповідальністю, бо їх відрізняє така властивість темпераменту як ригідність – негнучкість пристосування до зовнішніх умов. Водночас людина холеричного темпераменту за умови вдалого збігу обставин здатна проявляти значну силу волі.

Сангвінік

Такі люди також характеризуються значною рухливістю, однак вони легше пристосовуються до умов життя, що змінюються. Сензитивність у них незначна, тому різноманітні фактори діяльності не завжди негативно впливають на їхню реакцію. Їм властива значна резистентність – можливість чинити опір несприятливим умовам.

– Здатний швидко зосередитися, дисциплінований, за бажання може стримувати прояв своїх почуттів і мимовільні реакції. Йому притаманні швидкі рухи, гнучкість розуму, спритність, швидкий темп мови, швидке долучення до нової роботи, – коментує Галина Волошина.

За умови стресової ситуації така людина буде здатна швидко оцінити масштаб і серйозність усього, що відбувається, зважити всі “за” і “проти” та ухвалити правильне рішення. Сангвінік швидко реагує на навколишні події, неприємності переживає легко.

Флегматик

Такі люди не характеризуються ініціативністю, тому часто мають потребу в керівництві під час будь-якого виду діяльності. Вони не спритні, перебудовують навички і звички. Флегматик може стримувати свої імпульси, не відволікатися під час впливу подразників. Водночас інертність психічних процесів позначається на недостатній гнучкості в діях.

– В екстреній ситуації флегматик не буде розводити паніку, істерити. Він спостерігатиме за тим, хто і що робить, обере для себе потрібний варіант і почне діяти. Навіть під час значних неприємностей зберігає спокій, відрізняється терплячістю, витримкою, – розповідає фахівець.

Меланхолік

Це людина з високою чутливістю і малою реактивністю. Підвищена чутливість за великої інертності призводить до того, що незначний привід може викликати в неї сльози. Меланхоліки не впевнені у собі, боязкі, а найменші труднощі змушують їх опускати руки.

– Вони неенергійні і ненаполегливі, легко стомлюються і мало працюють, болісно реагують на раптове ускладнення ситуації, відчувають значний страх у небезпечних ситуаціях, часто почуваються непевно, – каже психолог.

Меланхоліки часто ламаються навіть перед несуттєвими проблемами, тому в складній ситуації, що вимагає найшвидшого рішення, вони можуть нічого не робити.

Джерело: Психологічна підтримка