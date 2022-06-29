Полномасштабная война в Украине длится более 120 дней. Все мы читаем десятки новостей, видим сотни фото и видео ужасов, которые россияне совершили на нашей земле. И кажется, что ты уже устал и вообще немного привык к войне.

Дальше у тебя возникает желание снова заботиться о себе, видеться с друзьями и жить обычной жизнью. Как себя за это не корить, и почему такие желания осуждают другие? На эти и многие другие вопросы ответила психолог и ведущая проекта Утра в Большом Городе на ICTV Юлия Зорий в диджитал-проекте Что делать, если… от Нового канала.

– Важно понимать, что адаптация не означает привыкания. Потому что война – не норма нашей жизни. Адаптация это о том, что никто из нас не может быть на пике эмоций до бесконечности. И в этом случае важно не корить себя, а взять ответственность за свою жизнь, за свои действия, – рассказала Юлия.

Психолог советует не ругать себя за желание привычных вещей из мирной жизни. Ведь сегодня очень важно налаживать свою жизнь, и хоть иногда отвлекаясь от новостей.

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Каждому из нас важно соблюдать режим дня, планировать простые, бытовые вещи, возвращаться к учебе, саморазвитию, уделять время семье, себе, друзьям, продолжать помогать армии.

– Потому что проживание жизни здесь и сейчас позволяет на время дистанцироваться от болезненных событий, чтобы собрать больше сил, чтобы действовать дальше, – объясняет Юлия Зорий.

Приготовьтесь, что кто вас за это будет осуждать. Причина в том, что у кого этот процесс адаптации психики протекает быстрее, а у кого медленнее. Старайтесь не принимать слова других близко к сердцу. А если начали чувствовать вину, остановитесь и спросите себя:

Почему я делаю это?

Какая моя цель?

Почему это важно для меня?

– Честные ответы на эти вопросы помогут вам принять сложившуюся ситуацию. Ведь процесс принятия является следующим шагом после шока, отрицания, агрессии и грусти, – советует психолог.

Это сложно, но бороться с тем, на что мы не можем повлиять, безрезультатно. Дайте себе осознать, что предыдущая жизнь в полной мере не вернется после войны. Нам нужно принять новую реальность и адаптироваться к ней.