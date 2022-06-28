Ученые ряда стран в ходе своих исследований пришли к выводу, что плохое настроение, пессимизм, негативные чувства могут быть очень даже полезными для нашего жизненного опыта.

Поскольку психиатрия, которая использует медицинские и биологические методы для лечения психических расстройств, уверенно обогнала психотерапию, которая опирается на небиологические подходы, такие как беседа и консультирование, психотерапевты искали альтернативные вызовы.

Один из распространенных подходов состоит в том, чтобы сосредоточиться на повышении счастья психически здоровых людей, а не на облегчении душевной боли и травм тех, кто страдает.

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Этот подход известен как позитивная психология и в последнее время он захватил не только психологов, но и социальных работников, лайф-коучей и терапевтов. Но у ученых есть основания полагать, что у этого подхода есть и отрицательная сторона.

Возможно, самый распространенный совет позитивных психологов заключается в том, что мы должны ловить момент и жить настоящим. Якобы это помогает нам быть более позитивными и избегать трех самых печальных эмоциональных состояний: сожаления, гнева и беспокойства.

А между тем, как утверждают ученые, сожаление, например, которое может заставить нас страдать, размышляя о прошлом, является незаменимым психическим механизмом для обучения на собственных ошибках, чтобы избежать их повторения.

Беспокойство о будущем также важно, чтобы мотивировать нас сделать что-то, что несколько неприятно сегодня, но может принести нам пользу или избавить нас от больших потерь в будущем.

Если бы мы вообще не беспокоились о будущем, мы могли бы даже не утруждать себя получением образования, не брать на себя ответственность за свое здоровье или запасать продукты.

Подобно сожалению и беспокойству, гнев является инструментальной эмоцией, которую ученые показали сразу в нескольких исследовательских работах. Гнев защищает нас от злоупотреблений со стороны других и побуждает окружающих уважать наши интересы.

Исследования даже показали, что определенная степень гнева в переговорах может быть полезной, что приводит к лучшим результатам.

Защитный пессимизм может помочь тревожным людям, в частности, подготовиться, установив достаточно низкую планку паники, что морально облегчает им преодоление каких бы то ни было препятствий.