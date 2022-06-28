Вчені низки країн в ході своїх досліджень дійшли висновку, що поганий настрій, песимізм, негативні почуття можуть бути дуже корисними для нашого життєвого досвіду.

Оскільки психіатрія, яка використовує медичні та біологічні методи для лікування психічних розладів, впевнено обігнала психотерапію, яка спирається на небіологічні підходи, такі як розмова та консультування, психотерапевти шукали альтернативні виклики.

Один з поширених підходів полягає в тому, щоб зосередитися на підвищенні відчуття щастя психічно здорових людей, а не на полегшенні душевного болю і травм тих, хто страждає.

Зараз дивляться

Цей підхід відомий як позитивна психологія і останнім часом він захопив не тільки психологів, а й соціальних працівників, лайф-коучів і терапевтів. Але у вчених є підстави вважати, що у цього підходу є і негативна сторона.

Можливо, найпоширеніша порада позитивних психологів полягає в тому, що ми повинні ловити момент і жити сьогоденням. Нібито це допомагає нам бути більш позитивними і уникати трьох найсумніших емоційних станів: жалю, гніву і занепокоєння.

А тим часом, як стверджують вчені, жаль, наприклад, який може змусити нас страждати, розмірковуючи про минуле, є незамінним психічним механізмом для навчання на власних помилках, щоб уникнути їхнього повторення.

Занепокоєння щодо майбутнього також важливо, щоб мотивувати нас зробити щось, що дещо неприємно сьогодні, але може принести нам користь або позбавити нас від великих втрат в майбутньому.

Якби ми взагалі не турбувалися про майбутнє, ми могли б навіть не обтяжувати себе отриманням освіти, не брати на себе відповідальність за своє здоров’я або запасати продукти.

Подібно до жалю і неспокою, гнів є інструментальною емоцією, яку вчені показали відразу в декількох дослідницьких роботах. Гнів захищає нас від зловживань з боку інших і спонукає оточуючих поважати наші інтереси.

Дослідження навіть показали, що певна ступінь гніву в переговорах може бути корисною, що призводить до кращих результатів.

Захисний песимізм може допомогти тривожним людям, зокрема, підготуватися, встановивши досить низьку планку паніки, що морально полегшує їм подолання будь-яких перешкод.