Новое исследование ученых Университета Иллинойса в США по изучению динамики долгосрочных отношений через пространственную близость показало, что, когда давние партнеры находятся близко друг к другу, частота их сердечных сокращений синхронизируется в сложных схемах взаимодействия.

По мере того, как пары стареют вместе, их взаимозависимость усиливается. Часто они становятся основным источником физической и эмоциональной поддержки друг для друга. Долгосрочные браки имеют огромное влияние на здоровье и благополучие. Но такая несомненная польза во многом зависит от качества отношений.

— Когда в ходе исследования мы спрашивали семейные пары, прожившие вместе по 30-40 лет, насколько они довольны своим союзом, что многие в ответ начинали смеяться, — вспоминает доцент кафедры человеческого развития и семейных исследований Брайан Огольски.

По их мнению, говорит ученый, такая долгая совместная жизнь сама по себе говорит о том, что люди по-настоящему привязаны и верны друг другу.

Он также отмечает, что просто быть рядом с другим человеком не всегда полезно, это зависит от характера взаимодействия. Близость в контексте конфликта сильно отличается от близости в контексте любовного взаимодействия. Точно так же и изменения частоты сердечных сокращений могут быть положительными или отрицательными.

— Мы сосредотачивались не на причине и следствии, а на совместной регуляции, которая происходит, когда частота сердечных сокращений изменяется синхронно, — говорит исследователь.

И уточняет: это, когда партнеры находятся рядом, модели их сердечного ритма указывают на взаимодействие.

В исследование были включены 10 гетеросексуальных супружеских пар возрасте от 64 до 88 лет, которые состояли в отношениях от 14 до 65 лет. Исследователи наблюдали за парами в течение двух недель, постоянно отслеживая частоту их сердечных сокращений и их близость друг к другу, когда они находятся дома.

Участники носили прибор, измеряющий частоту сердечных сокращений. У них также было небольшое устройство для определения приближения. Исследователи установили в доме датчики, которые позволили им следить за устройствами и наблюдать в реальном времени, насколько физически близки супруги друг к другу. Затем они могли сопоставить все три показателя — частоту сердечных сокращений каждого партнера и близость пары — в режиме реального времени.

Результаты показали взаимосвязь опережения и запаздывания при синхронизации сердечного ритма, когда один партнер ведет, а другой следует за ним.

— Это когда один партнер словно запускает другого, и они начинают уникальный танец, который влияет на их физиологию и поведение в течение дня, — утверждает ученый.

Он отмечает, что это открытие является важным вкладом в исследование взаимоотношений, которое основывается на очень важных микропроцессах взаимодействия между парами и помогает понять саму природу их отношений.